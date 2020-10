GZS predlaga dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu

Ljubljana, 30. oktobra - Razmere v slovenskem gospodarstvu po prepričanju Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) terjajo dodatne ukrepe za pomoč prizadetim podjetjem in posameznikom. Oblikovali so 11 predlogov - med njimi je dvoletna zamrznitev minimalne plače - ki so jih že posredovali vladi in pristojnim ministrstvom.