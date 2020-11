Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 11.)

Ljubljana, 3. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o nagovoru predsednika vlade Janeza Janše, v katerem je napovedal dolgo zimo in najmanj mesec dni boja s koronavirusom. Poročale so tudi o odzivu politike na teroristični napad na Dunaju, o novookuženih s koronavirusom v minulem dnevu in o srečanju med slovenskim in madžarskim obrambnim ministrom.