Finance o šibkosti in strahovih Evrope (4. 11.)

Ljubljana, 3. novembra - Simona Toplak v komentarju Razdiralna cena šibke Evrope piše o vseh težavah in šibkosti Evrope, ki se boji koronavirusa, človekovih pravic in njihove izgube, beguncev, splava, islama, Amerike, Kitajske, Višegrada in brexita. Evropa po avtoričini oceni sicer ima ideje, a nima jedrnega projekta, ki bi zares uspel.