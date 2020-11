Koalicija zavrnila opozicijske ocene o vprašljivi strokovnosti vladnih kadrov

Ljubljana, 2. novembra - Opozicijski predlagatelji izredne seje o vladnem kadrovanju so na izredni seji DZ opozarjali na nesprejemljivost menjav v državnih institucijah in ocenjevali, da vlada na položaje imenuje politično opredeljene kadre. V SNS in vladni koaliciji so zagotavljali, da gre za upravičena kadrovanja, saj je prav, da ustrezna mesta zasedejo sposobni ljudje.