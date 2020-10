V DZ vse pripravljeno na prvo sejo na daljavo

Ljubljana, 28. oktobra - V državnem zboru je vse pripravljeno za izvedbo seje, ki bo prvič deloma potekala na daljavo. Predsednik DZ Igor Zorčič in podpredsedniki so danes že preizkusili sistem, kako je videti vodenje take seje. Zorčič, ki je v izjavi za medije ocenil, da bo to za parlamentarizem zgodovinska seja, je s pripravljenim sistemom zelo zadovoljen.