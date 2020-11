Brežiški policisti zaradi pomoči nezakonitim migrantom prijeli Sirca

Čatež ob Savi, 2. novembra - Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v noči na ponedeljek v Čatežu ob Savi prijeli sirskega državljana z urejenim statusom za bivanje v Švici. Ta je v avtomobilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Pozneje so prijeli še enega Sirca, ki jim je pomagal čez mejo.