Italijana v avtomobilu prevažala šest migrantov

Novo mesto, 28. oktobra - Novomeški policisti so v torek prijeli 11 migrantov, ki so nezakonito prestopili mejo, in pet oseb, ki so jim pri tem pomagale. Pri krožišču na Drnovem so okoli 16. ure ustavili avto, v katerem sta 37- in 40-letna Italijana vozila šest državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.