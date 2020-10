Erniša: Reformacija pomeni odločitev uresničevati se v vrednotah poštenosti in empatije

Moravske Toplice, 31. oktobra - Reformacija in njeno praznovanje ne pomeni le spominjati se, ampak predvsem odločitev, da se nenehno spreminjamo in uresničujemo v vrednotah, kot so pridnost, poštenost, odgovornost in empatija, je v pridigi ob dnevu reformacije dejal častni škof slovenske evangeličanske cerkve Geza Erniša. Pozval je k pomoči tistim, ki težko živijo.