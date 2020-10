Državna proslava na predvečer dneva reformacije letos kot televizijski dogodek

Ljubljana, 30. oktobra - Državna proslava na predvečer dneva reformacije, ki ga obeležujemo 31. oktobra, bo letos zaradi epidemioloških razmer potekala kot televizijski slavnostni dogodek. Scenaristična zasnova temelji na "odtisu misli" posameznic in posameznikov, ki so zaznamovali tisto, kar nas je vzpostavilo in nas ohranja kot narod.