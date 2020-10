Potrošniška poraba v ZDA septembra narasla za 1,4 odstotka

Washington, 30. oktobra - Ameriški potrošniki so septembra v primerjavi z avgustom kljub zaostrenim razmeram zaradi pandemije covida-19 povečali svojo porabo za 1,4 odstotka. V nasprotju s pričakovanji analitikov so narasli tudi osebni dohodki, in sicer za 0,9 odstotka, je sporočilo ameriško ministrstvo za trgovino.