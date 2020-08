Potrošniška poraba v ZDA julija narasla za 1,9 odstotka

Washington, 28. avgusta - Ameriški potrošniki so julija v primerjavi z junijem povečali svojo porabo za 1,9 odstotka, kar je že tretji zaporedni mesec rasti, ki pa je bila malce počasnejša od tiste v maju in juniju. Po dveh mesecih nazadovanja pa so julija za 0,4 odstotka narasli osebni dohodki, poroča ministrstvo za trgovino ZDA.