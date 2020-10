Društvo za oživitev gradu Borl s knjigo o zgodovini dvorca v 20. stoletju

Cirkulane, 29. oktobra - Društvo za oživitev gradu Borl, ki si že 15 let prizadeva za obnovo omenjenega dvorca v Cirkulanah, to pa so letos vendarle dočakali, je danes napovedalo izid knjige o zgodovini Borla v 20. stoletju. Izšla bo 6. decembra, na dan, ko v tem kraju vsako leto pripravljajo prireditev Barbarno, ki pa je letos zaradi aktualnih epidemioloških razmer ne bo.