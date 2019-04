Grad Borl naj bi s prirodoslovno razstavo zaživel konec leta 2020

Cirkulane, 7. aprila - Na že nekaj let za javnost zaprtem gradu Borl v občini Cirkulane, ki je v lasti države, so se že pred tremi leti lotili prvih vzdrževalnih del, med drugim popravila strehe, živi so tudi načrti glede dokončne obnove in ureditve prirodoslovne zbirke. Svoje delo naj bi kmalu zaključili arheologi, obnova naj bi sklenila konec leta 2020.