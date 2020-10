LVMH in Tiffany dosegla dogovor o prevzemu

Pariz, 29. oktobra - Francoski proizvajalec in prodajalec luksuznega blaga LVMH je z ameriškim draguljarjem Tiffany dosegel dogovor o prevzemu, in to za nekoliko nižjo ceno, kot je bila postavljena prvotno. Za delnico bodo odšteli 131,5 dolarja, potem ko je bila cena sprva postavljena pri 135 dolarjih. Prevzem je vreden približno 16 milijard dolarjev.