Francoski LVMH ustavil postopek prevzema ameriškega Tiffanyja

Pariz, 9. septembra - Francoski proizvajalec in prodajalec luksuznega blaga LVMH je danes sporočil, da ni v položaju, ki bi omogočal nadaljevanje 16,2 milijarde dolarjev vrednega postopka prevzema ameriškega draguljarja Tiffany. V Tiffanyju so na to zagrozili s sodnimi postopki, s katerimi bi LVMH prisilili v sklenitev posla.