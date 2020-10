NČR ugotovilo kršitve novinarskega kodeksa

Ljubljana, 28. oktobra - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je na zadnji seji ugotovilo več kršitev kodeksa novinarjev. Kršili so ga novinar Rok Krajnc in urednik Marko Puš v mediju Nova24TV.si ter urednik BK TV in portala Lokalec.si Boštjan Lesjak, medtem ko ga nista kršili Vilma Stanovnik na portalu Gorenjskega glasa in novinarka Tatjana Pihlar v članku časopisa Dnevnik.