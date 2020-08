NČR ugotovilo več kršitev kodeksa novinarjev

Ljubljana, 7. avgusta - Novinarsko častno razsodišče je v svoji zadnji julijski objavi ugotovilo več kršitev kodeksa novinarjev. Kršili so ga novinarka Tina Hojnik in voditelj Uroš Slak v oddaji 24ur zvečer, Primož Cirman in Vesna Vuković na portalu siol.net, Veronika Lavrenčič na 24ur.com, avtor na portalu dnevnik.si ter Barbara Pance na portalu siol.net.