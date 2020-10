Referendum o razglednem stolpu v Rogaški Slatini bo 13. decembra

Rogaška Slatina, 28. oktobra - Svetniki Občine Rogaška Slatina so na današnji seji sprejeli sklep, da se naknadni referendum o postavitvi razglednega stolpa Kristal izvede 13. decembra. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za degradirano območje starega mizarstva?