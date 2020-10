Za referendum o stolpu v Rogaški Slatini zbranih 525 podpisov

Rogaška Slatina, 15. oktobra - Pobudniki referenduma, na katerem bi občani Rogaške Slatine odločali o gradnji razglednega stolpa Kristal, so zbrali 525 podpisov, za razpis referenduma pa so jih potrebovali 500, je za STA povedala predstavnica pobudnikov Eva Žgajner. Občani so podpise lahko prispevali do danes, pobudniki pa jih bodo slatinski občini predali v ponedeljek.