Velenjski mestni svetniki sprejeli osnutek odloka o proračunu za leto 2020

Velenje, 5. novembra - Velenjski mestni svetniki so na današnji seji potrdili osnutek odloka o proračunu za leto 2020. Kot je na seji povedal velenjski podžupan Peter Dermol, so s proračunom prihodki in prejemki načrtovani v višini 51,4 milijona evrov, odhodki iz izdatki pa naj bi znašali 55,6 milijona evrov. Finančni primanjkljaj bo tako znašal 4,2 milijona evrov.