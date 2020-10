Cesta Solkan-Plave ponovno popolnoma odprta

Nova Gorica, 29. oktobra - Danes so ponovno odprli odsek glavne ceste med Solkanom in Plavami, ki je bil polovično zaprt zaradi odstranjevanja kamnitega podora. Delavci Kolektorja CPG so padlo skalo odstranili in očistili brežino, danes pa so tudi zavarovali pobočje z zaščitnimi mrežami, je za STA povedal vodja vzdrževanja v družbi Vanči Premrl.