Skalni podor delno zaprl cesto med Solkanom in Plavami

Nova Gorica, 26. oktobra - Zaradi skalnega podora je glavna cesta v Soški dolini delno zaprta med Solkanom in Plavami. V bližini zajetja Mrzlek v smeri proti Plavam je postavljena polovična zapora, saj je na pobočju še ena večja skala, ki bi lahko padla na cesto, je povedal vodja v Kolektor CPG Vanči Premrl. O podoru so bili obveščeni v nedeljo, ko so tudi začeli s sanacijo.