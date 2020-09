Projekt sosežiga goriva v Tešu tudi pod civilnim nadzorom

Velenje, 30. septembra - Velenjska občina je imenovala skupino za civilni nadzor nad projektom sosežiga nadomestnega goriva SRF, pridobljenega iz nenevarnih odpadkov, v šestem bloku Teša. Skupino za civilni nadzor sestavljajo posamezniki iz lokalnega okolja in strokovnjaki z zdravstvenega, kemijskega in okoljevarstvena področja, so sporočili z velenjske občine.