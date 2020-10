Tudi po Pahorjevem pozivu k enotnosti poslanske skupine ostajajo pri svojih stališčih

Ljubljana, 26. oktobra - Po pozivu predsednika republike Boruta Pahorja k sodelovanju parlamentarnih strank v koaliciji pojasnjujejo, da so opozicijskim strankam sodelovanje že ponudili, a so ga večinoma zavrnile. Opozicijske stranke pa so poudarile pripravljenost na sodelovanje pri zajezitvi epidemije koronavirusa. Ponovili so tudi, da niso slišani, kot bi morali biti.