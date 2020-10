Pahor poziva parlamentarne stranke k dogovoru o sodelovanju pri premagovanju sedanje krize

Ljubljana, 25. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je v počastitev dneva suverenosti nagovoril državljanke in državljane. Poudaril je, da zgodbe o uspehu, ki je ustoličila našo državo, brez političnega in vsenarodnega sodelovanja ne bi bilo. Danes smo se po njegovih besedah znova znašli v položaju, ko je sodelovanje nuja in k temu je pozval parlamentarne stranke.