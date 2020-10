Na Stantetovi ulici v Velenju sanirajo garažne bokse po avgustovskih požarih

Velenje, 26. oktobra - Na Stantetovi ulici v Velenju je danes stekla sanacija garažnih boksov po avgustovskih požarih. Nekatere bokse sta namreč dva požara močno poškodovala, takrat je bilo uničenih tudi nekaj avtomobilov. Sanacijska dela, ki so ocenjena na skoraj 80.000 evrov, bodo predvidoma končana do 24. decembra, so danes sporočili z velenjske občine.