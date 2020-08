V Velenju ponoči gorelo več vozil

Velenje, 13. avgusta - V garažah večstanovanjskih blokov na Stantetovi ulici v Velenju je ponoči zagorelo osebno vozilo, požar pa se je razširil še na pet vozil. Zaradi požara so iz stanovanjske stavbe začasno delno evakuirali 30 stanovalcev. Ena oseba se je nadihala dima in so jo reševalci prepeljali v Zdravstveni dom Velenje.