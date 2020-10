Delo o izzivih epidemije (24. 10.)

Ljubljana, 23. oktobra - Miha Jenko v komentarju Z več empatije do vrnitve v postkrizno normalnost piše, da je epidemija koronavirusa najhujša zdravstvena in gospodarska kriza v sodobni zgodovini, drugi val pa je v Evropi pljusknil z vso silo. Okrevanje bo dolgo in negotovo. Mnogi so na poslovnem in eksistenčnem robu, brezposelnost pa bo postala očitna do konca leta.