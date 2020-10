Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 10.)

Ljubljana, 23. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je bilo v četrtek v Sloveniji potrjenih 1656 novih okužb s koronavirusom. Poročale so tudi, da je premier Janez Janša na Twitteju podprl ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Pisale pa so tudi, da je zunanji minister Anže Logar okužen s koronavirusom.