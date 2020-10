V Libanonu Hariri po letu dni znova na premierskem stolčku

Bejrut, 22. oktobra - Bivšemu premierju Libanona Saadu Haririju so danes znova zaupali oblikovanje vlade. To so sporočili iz urada predsednika države Michela Aouna po posvetovanjih predsednika s predstavniki parlamentarnih strank. Hariri se na položaj vrača leto dni po odstopu, v katerega so ga prisilili množični protesti.