Iz Libanona beži vse več ljudi, med drugim po morju na Ciper

Tripoli, 14. oktobra - Število ljudi, ki se skušajo po morju prebiti iz Libanona na Ciper, je letos občutno naraslo, ugotavlja humanitarna organizacija Save the Children, ki jo navaja francoska tiskovna agencija AFP. Še posebej je izstopal september, ko se je na nevarno pot podalo kar 230 ljudi na petih čolnih, a so jim pot preprečili in so se morali vrniti.