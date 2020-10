V DOPPS razočarani nad ministrskim dogovorom o kmetijski politiki EU

Ljubljana, 22. oktobra - Kmetijski ministri EU in evropski poslanci so z dogovorom oz. podporo predlogu o skupni kmetijski politiki naravi obrnili hrbet, menijo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). "Namesto da bi kmetijam pomagali pri prehodu v naravi prijazno kmetovanje, bomo škodljiv sistem subvencij podpirali tudi v prihodnje," so kritični.