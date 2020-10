Prešiček pozval Simonitija k dialogu z nevladniki na Metelkovi 6

Ljubljana, 22. oktobra - Predsednik Sveta SD za kulturo Dejan Prešiček je izrekel podporo nevladnikom, ki so jim z ministrstva za kulturo poslali poziv k izselitvi z Metelkove 6. Ministra za kulturo Vaska Simonitija je pozval, naj z nevladniki vzpostavi dialog, da najdejo skupno rešitev, in naj preneha "s to agresivno politiko, ki jo izvaja že od začetka svojega mandata".