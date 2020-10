V Sindikatu Glosa zgroženi nad izselitvijo nevladnikov z Metelkove

Ljubljana, 21. oktobra - V sindikatu Glosa so ob pozivu ministrstva za kulturo nevladnim organizacijam, ki delujejo na Metelkovi 6, k izselitvi, napisali protestno pismo. Med drugim menijo, da slovenska država sredstva in energijo vlaga v rušenje umetniškega ustvarjanja in aktivističnega delovanja. Ministrstvo pozivajo k takojšnjemu preklicu odpovedi najemnih pogodb.