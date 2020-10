V veljavi novi omejitveni ukrepi

Ljubljana, 22. oktobra - Začeli so veljati novi ukrepi s področja ponujanja izdelkov in storitev ter športa, ki jih je vlada sprejela v torek. Frizerski in kozmetični saloni v rdečih regijah lahko pod določenimi pogoji sprejmejo več kot eno stranko hkrati, dostava hrane je mogoča le med 6. in 21. uro. Za registrirane športnike so dovoljeni treningi in tekme.