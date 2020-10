Mesec znanosti 2020 bo zrcalil aktualne teme in izzive

Ljubljana, 21. oktobra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prireja že peti Mesec znanosti, v okviru katerega se bo do konca leta zvrstil niz dogodkov, ki bodo zrcalili prioritete in izzive na področju znanosti v letu 2021. Prvi v nizu je bil ponedeljkov spletni seminar Mlade akademije na temo Načrta S ter posledicah njegove uveljavitve za raziskovalce.