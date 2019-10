Mesec znanosti z vrsto dogodkov za promocijo znanosti

Ljubljana, 8. oktobra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pod okriljem pobude Mesec znanosti že četrtič zapored pripravlja vrsto dogodkov, s katerimi želijo predstaviti delo in uspehe slovenske znanosti in raziskovanja. Osrednji dogodek bo podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti 20. novembra.