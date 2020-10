Podlaga za uvedbo e-vinjet za osebna vozila tik pred sprejemom

Ljubljana, 20. oktobra - V DZ so uvedbi elektronskih vinjet za osebna vozila z decembrom prihodnje leto naklonjeni. Poslanske skupine so predlogu novele zakona o cestninjenju, o katerem bo DZ glasoval v sredo, danes večinoma izrazile podporo. Največ pomislekov je bilo na račun bojazni, da bi kdaj morali cestnino plačevati po prevoženih kilometrih, in glede zlorab.