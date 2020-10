Odbor DZ za infrastrukturo potrdil pravno podlago za uvedbo elektronskih vinjet

Ljubljana, 6. oktobra - Člani odbora DZ za infrastrukturo so na današnji seji prižgali zeleno luč predlogu novele zakona o cestninjenju, ki prinaša pravno podlago za uvedbo elektronskih vinjet za osebna vozila. Imeli so sicer kar nekaj pomislekov, med drugim glede načina zaračuvanja cestnine, nadzora voznikov in učinkovitosti pregona kršiteljev.