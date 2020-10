Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. in 18. 10.)

Ljubljana, 18. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je bilo v petek in soboto skupaj potrjenih 1605 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je osem ljudi s covidom-19. Poročale so tudi, da je zaradi povečanja števila okužb in pomanjkanja kadra Nacionalni inštitut za javno zdravje prenehal z obveščanjem stikov okuženih.