Delo o razglasitvi epidemije (19. 10.)

Ljubljana, 18. oktobra - Janez Tomažič v komentarju Epidemijo 2.0 preživeti s čim manj škode piše o razglasitvi druge epidemije, ki bo od prve drugačna, saj zdaj o novem koronavirusu vemo več in imamo več zaščitne opreme, hkrati pa ima zdaj država na voljo manj sredstev za pomoč, ljudje pa so od boja proti virusu razdraženi in utrujeni.