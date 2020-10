Na Tajskem ob novih protestih razglasili izredne razmere

Bangkok, 15. oktobra - Tajska vlada je danes z odlokom razglasila izredne razmere ter med drugim prepovedala javna zbiranja in objavo občutljivih novic, policistom in vojakom pa naročila, da razrešijo situacijo. Odlok sledi zaostritvi prodemokratičnih protestov v Bangkoku, ki so se usmerili tudi proti sicer nedotakljivi tajski monarhiji, poročajo tuje tiskovne agencije.