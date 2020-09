Na Tajskem na protestih pozivajo k reformam in volitvam

Bangkok, 19. septembra - Na Tajskem so se danes zbrali protivladni protestniki, ki pozivajo k reformam in novih volitvam. Protesti bodo potekali cel konec tedna in naj bi bili eni največjih v državi v zadnjih letih, samo danes naj bi se zbralo že več kot 20.000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.