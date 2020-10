Na Bledu s septembrskim obiskom relativno zadovoljni

Bled, 14. oktobra - Na Bledu so v prvih devetih mesecih letos zaradi pandemije covida-19 zabeležili več kot pol turističnih nočitev manj kot v enakem obdobju lani. Od januarja do septembra so letos našteli 418.000 nočitev, lani pa 971.000. Po relativno dobrem poletju so na Bledu sicer tudi s septembrom precej zadovoljni.