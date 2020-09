Slovenci v avgustu na Bledu opravili enajstkrat več nočitev kot lani

Bled, 14. septembra - Letošnjega avgusta so na Bledu zabeležili 144.500 nočitev, kar je 69 odstotkov lanskoletne avgustovske realizacije. Največ, kar 55.000 nočitev so opravili slovenski gostje, ki jih je bilo na Bledu enajstkrat več kot avgusta lani, so danes sporočili iz Turizma Bled, kjer so bili z avgustovskim številom nočitev zadovoljni.