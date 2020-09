Vrtovec: Gradbeno dovoljenje za južni del ceste tretje razvojne osi pričakujemo še letos

Črnomelj, 11. septembra - Gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela ceste tretje razvojne osi do Gorjancev pričakujejo do konca leta, je po današnjem delovnem sestanku z belokranjskimi in županom Dolenjskih Toplic v Črnomlju povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Prva gradbena dela na območju Novega mesta naj bi začeli prihodnje leto, je napovedal.