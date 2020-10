Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. in 11. 10.)

Ljubljana, 11. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o skupno 791 novo potrjenih okužbah z novim koronavirusom, pri čemer sta v zadnjih 48 urah umrli dve osebi s covidom-19. Pisale so tudi o možnosti sprejema omejitev za zajezitev širjenja virusa, ki jih je Slovenija sprejela že spomladi, in o prireditvi ob stoti obletnici koroškega plebiscita v Celovcu.