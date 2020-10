Primorske novice o prvi odpovedi Barkolane (12. 10.)

Koper, 11. oktobra - Bojan Gluhak v komentarju Proti naravi nazadnje le ni šlo piše o prvi odpovedi Barkolane v njeni 52-letni zgodovini. Z raznimi varnostnimi ukrepi so se organizatorji zoperstavili širjenju novega koronavirusa, priznati pa so morali premoč neprimernemu vremenu. Barkolana ni bila izvedena v celoti, a so uspeli del prireditve prestavili tudi na splet.