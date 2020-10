V Osnovni šoli Koprivnica končali prenovo in dobili dodatne prostore

Krško, 8. oktobra - V Osnovni šoli Koprivnica v Občini Krško bodo z današnjim odprtjem prizidka, dveh novih učilnic in knjižnice končali dve leti trajajoči zadnji etapi šolske prenove in dozidave. Občina Krško je zanju skupaj odštela 1,2 milijona evrov, od tega za prvi del naložbe 200.000 evrov in za izgradnjo prizidka ter prenovo kuhinje približno milijon evrov.