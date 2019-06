Osnovna šola Koprivnica bo med počitnicami dobila prizidek

Krško, 4. junija - Krški župan Miran Stanko in direktor Komunale krškega Kostaka Jože Leskovar sta v Koprivnici danes podpisala pogodbo o gradnji prizidka in rekonstrukciji tamkajšnje osnovne šole. Naložba, ki jo bo krška občina pokrila sama, bo v celoti stala približno 900.000 evrov, od tega bosta prizidek in kuhinja stala nekaj več kot 650.000 evrov.